Видео: тренировка сборной Бразилии накануне матча с Австрией

Сборная Бразилии продолжает подготовку к предстоящему чемпионату мира–2018. Предлагаем посмотреть видео о том, как прошёл тренировочный день бразильской сборной вчера, 9 июня.

Сегодня, 10 июня, бразильцы проведут товарищескую встречу с командой Австрии. Матч состоится в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель». На следующий день бразильская сборная прибудет в Россию для участия в мировом первенстве.

Групповой этап чемпионата мира — 2018 сборная Бразилии начнёт матчем с командой Швейцарии (17 июня в Ростове-на-Дону). После этого подопечные Тите встретятся с Коста-Рикой (22 июня в Санкт-Петербурге), а завершат групповой этап матчем с командой Сербии (27 июня в Москве).