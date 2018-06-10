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Видео: тренировка сборной Бразилии накануне матча с Австрией
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Видео: тренировка сборной Бразилии накануне матча с Австрией 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная Бразилии продолжает подготовку к предстоящему чемпионату мира–2018. Предлагаем посмотреть видео о том, как прошёл тренировочный день бразильской сборной вчера, 9 июня.
Сегодня, 10 июня, бразильцы проведут товарищескую встречу с командой Австрии. Матч состоится в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель». На следующий день бразильская сборная прибудет в Россию для участия в мировом первенстве.
Групповой этап чемпионата мира — 2018 сборная Бразилии начнёт матчем с командой Швейцарии (17 июня в Ростове-на-Дону). После этого подопечные Тите встретятся с Коста-Рикой (22 июня в Санкт-Петербурге), а завершат групповой этап матчем с командой Сербии (27 июня в Москве).
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