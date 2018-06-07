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Видео: тренировка сборной Бразилии в преддверии чемпионата мира–2018
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Видео: тренировка сборной Бразилии в преддверии чемпионата мира–2018 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Сборная Бразилии продолжает подготовку к предстоящему чемпионату мира–2018. Предлагаем посмотреть видео о том, как прошёл тренировочный день бразильской сборной.
Напомним, 10 июня бразильцы проведут товарищескую встречу с командой Австрии. Матч состоится в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель». На следующий день бразильская сборная прибудет в Россию для участия в мировом первенстве.
Групповой этап чемпионата мира — 2018 сборная Бразилии начнёт матчем с командой Швейцарии (17 июня в Ростове-на-Дону). После этого подопечные Тите встретятся с Коста-Рикой (22 июня в Санкт-Петербурге), а завершат групповой этап матчем с командой Сербии (27 июня в Москве).
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