Ивелин Попов: «Хочу, чтобы чемпионат мира выиграла европейская сборная»

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов признался, что хотел бы видеть победителем предстоящего ЧМ-2018​ сборную из Европы. Он также добавил, что будет переживать за сборную России.

— Я хочу, чтобы мировое первенство выиграла европейская команда, — цитирует БНТ Попова. — Буду также поддерживать сборную России, ведь в этой стране я зарабатываю себе на хлеб. Думаю, фаворитами являются Испания, Франция, Бельгия, Бразилия, Аргентина и Германия. Выделяются 6-7 команд, хотя могут быть и неожиданности.

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