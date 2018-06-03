Ещё
Ивелин Попов: «Хочу, чтобы чемпионат мира выиграла европейская сборная»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ивелин Попов: «Хочу, чтобы чемпионат мира выиграла европейская сборная» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов признался, что хотел бы видеть победителем предстоящего ЧМ-2018​ сборную из Европы. Он также добавил, что будет переживать за сборную России.
— Я хочу, чтобы мировое первенство выиграла европейская команда, — цитирует БНТ Попова. — Буду также поддерживать сборную России, ведь в этой стране я зарабатываю себе на хлеб. Думаю, фаворитами являются Испания, Франция, Бельгия, Бразилия, Аргентина и Германия. Выделяются 6-7 команд, хотя могут быть и неожиданности.
Когда пройдет чемпионат мира по футболу // Расписание чемпионата мира по футболу — здесь
Спорт-Экспресс: последние новости
Главная красотка мирового гандбола приостановила карьеру Румын Хацеган рассудит Россию и Турцию Антуан Гризманн: "Сборная Франции на правильном пути перед ЧМ"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды футбола приехал в Москву и остался без денег38
Секс-символ российского керлинга завершает карьеру15
Абрамович наказал Британию606
Овечкина назвали продуктом североамериканской раскрутки8
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц1
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
01:55
Кавани разыграл детей
Футбол
03:20
Российские пловцы переплыли Керченский пролив
Летние виды спорта Общество
08:59
«Новая „красная машина“
Хоккей Статьи
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
Москва встречает кубок ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:48
«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню
ЧМ по футболу 2018
02:06
Роналдо исключил «сливочного» Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение