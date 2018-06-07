Ещё
Экс-игрок «Зенита» назвал соперника сборной России по ЧМ-2018 колхозом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-игрок «Зенита» назвал соперника сборной России по ЧМ-2018 колхозом 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: cafonline.com
Бывший игрок петербургского "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал игру сборной Египта в товарищеском матче против команды Бельгии, сообщает "Советский спорт".
"Бельгия — Египет 2:0 на 38 минуте. И мы этот колхоз не обыграем, думаете?" — написал в твиттере Радимов.
Встреча, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Бельгии. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная Египта сыграет в группе A с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.
Бельгийцы выступят в группе G со сборными Англии, Туниса и Панамы.
Газета.Ru: последние новости
Сборная Нигерии перед ЧМ-2018 уступила Чехии Бельгия и Португалия разошлись миром в товарищеском матче Моуринью верит в выход сборной России из группы чемпионата мира - 2018
Комментарии  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чичерина гневно ответила ФИФА на запрет15
Медведева рассказала о предательстве42
Россию спасет только чудо53
Украинский футболист сделал заявление по Крыму1
Абрамович наказал Британию623
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
07:46
Рестлер убил жену и покончил с собой
MMA
03:58
Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:17
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:56
Игру сборной России сравнили с майонезом
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение