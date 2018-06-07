Экс-игрок «Зенита» назвал соперника сборной России по ЧМ-2018 колхозом

"Бельгия — Египет 2:0 на 38 минуте. И мы этот колхоз не обыграем, думаете?" — написал в твиттере Радимов.

Встреча, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Бельгии. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная Египта сыграет в группе A с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.

Бельгийцы выступят в группе G со сборными Англии, Туниса и Панамы.