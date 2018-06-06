Радимов — об игре Египта в матче с Бельгией: и мы этот колхоз не обыграем?

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов резко высказался о сборной Египта, которая на чемпионате мира 2018 года сыграет в одной группе с командой Станислава Черчесова Египтяне проводят товарищеский матч с командой Бельгии и первый тайм проиграли со счётом 0:2. «Фараоны» играют без травмированного полузащитника Мохамеда Салаха . «Бельгия — Египет — 2:0 на 38-й минуте. И мы этот колхоз не обыграем, думаете? См. Широкова», — написал Радимов в своем «твиттере». Матч между Россией и Египтом на ЧМ-2018 состоится 19 июня. Пятью днями ранее россияне откроют чемпионат мира игрой с Саудовской Аравией.