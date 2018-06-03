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Бускетс из-за гастроэнтерита не поможет Испании в матче со Швейцарией
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Бускетс из-за гастроэнтерита не поможет Испании в матче со Швейцарией 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс не примет участие в товарищеском матче с командой Швейцарии. Обе сборные готовятся к чемпионату мира 2018 года в России.
Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Испании, Бускетс страдает от острого гастроэнтерита. По этой причине хавбек остался в отеле в Кастельоне, где расположилась команда.
Матч Испания — Швейцария состоится 3 июня в Вильярреале. Начало встречи — в 22:00 мск. Сборная Испании на ЧМ-2018 сыграет в группе В вместе с Португалией, Марокко и Ираном.
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