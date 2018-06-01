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Сборная России вернулась в Москву после тренировочного сбора в Австрии
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Сборная России вернулась в Москву после тренировочного сбора в Австрии 

Газета.Ru 1 июня 2018
Национальная команда проводила подготовку к чемпионату мира 2018 года в Нойштифте. 30 апреля сборная России провела товарищеский матч с командой Австрии, которой уступила со счетом 0:1.
Ближайшая тренировка российских футболистов пройдет 2 июня в Новогорске.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Ранее комментатор Василий Уткин поделился мнением о поражении сборной России от команды Австрии в товарищеском матче.
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