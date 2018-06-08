Футболист сборной России приступил к полноценным тренировкам после травмы

Жирков тренировался по индивидуальной программе в тренажерном зале из-за небольшого ушиба стопы. Сейчас все 23 футболиста национальной команды работают в общей группе.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.

Ранее бывший игрок московского «Динамо» сравнил нынешнюю сборную России и национальную команду 2008 года.