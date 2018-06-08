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Футболист сборной России приступил к полноценным тренировкам после травмы
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Футболист сборной России приступил к полноценным тренировкам после травмы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Латераль сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Юрий Жирков вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает "РИА Новости".
Жирков тренировался по индивидуальной программе в тренажерном зале из-за небольшого ушиба стопы. Сейчас все 23 футболиста национальной команды работают в общей группе.
Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.
Ранее бывший игрок московского «Динамо» сравнил нынешнюю сборную России и национальную команду 2008 года.
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