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Видео: тренировка сборной России в преддверии ЧМ-2018
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Видео: тренировка сборной России в преддверии ЧМ-2018 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Фото: Прогнозист.ру
Сегодня, 8 июня, сборная России провела очередную тренировку в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018.
К занятиям с командой в общей группе вернулся полузащитник «Зенита» Юрий Жирков, который накануне отсутствовал на тренировке сборной и занимался в зале по индивидуальной программе в связи с полученным ранее ушибом стопы.
В настоящий момент сборная России проводит заключительный этап подготовки к чемпионату мира — 2018 на базе в Новогорске. 14 июня национальной команде предстоит провести первый матч мундиаля со сборной Саудовской Аравии. 19 июня россияне сыграют с Египтом, а 25 июня — с Уругваем.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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