Италия — Нидерланды: аналитики назвали фаворита товарищеского матча сборных

Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Букмекеры предлагают поставить на победу Италии за 2.10. Шансы Нидерландов на победу оценены коэффициентом 3.40. Поставить на ничью можно за 3.30.

Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.15, а на ТМ 2,5 гола — за 1.65.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.95. Победа сборной Италии всухую оценивается в 3.25.

Победа Италии по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.40.