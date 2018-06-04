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Италия — Нидерланды: аналитики назвали фаворита товарищеского матча сборных
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Италия — Нидерланды: аналитики назвали фаворита товарищеского матча сборных 

Чемпионат.com 1 час назад
Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Букмекеры предлагают поставить на победу Италии за 2.10. Шансы Нидерландов на победу оценены коэффициентом 3.40. Поставить на ничью можно за 3.30.
Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.15, а на ТМ 2,5 гола — за 1.65.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.95. Победа сборной Италии всухую оценивается в 3.25.
Победа Италии по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.40.
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