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Сборная Испании по футболу прилетела в Краснодар на чемпионат мира
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Сборная Испании по футболу прилетела в Краснодар на чемпионат мира 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Испании по футболу вместе с тренерским штабом прилетели в Краснодар на чемпионат мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
Базой испанской национальной команды станет академия футбольного клуба «Краснодар».
На групповом этапе сборная Испании встретится с командами Португалии, Ирана и Марокко.
Перед началом чемпионата мира испанцы проведут последний товарищеский матч со сборной Туниса, который состоится в Краснодаре 9 июня.
Ранее сообщалось, что более половины билетов (54%) на мировое первенство выкупили иностранные болельщики.
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