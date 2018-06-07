Сборная Испании по футболу прилетела в Краснодар на чемпионат мира

Сборная Испании по футболу вместе с тренерским штабом прилетели в Краснодар на чемпионат мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

Базой испанской национальной команды станет академия футбольного клуба «Краснодар».

На групповом этапе сборная Испании встретится с командами Португалии, Ирана и Марокко.

Перед началом чемпионата мира испанцы проведут последний товарищеский матч со сборной Туниса, который состоится в Краснодаре 9 июня.

Ранее сообщалось, что более половины билетов (54%) на мировое первенство выкупили иностранные болельщики.