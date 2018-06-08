Ещё
Видео: сборная Испании прилетела в Краснодар на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: сборная Испании прилетела в Краснодар на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Новая Кубань
Национальная команда Испании по футболу прилетела в Краснодар для участия в чемпионате мира. Представляем вниманию читателей «Чемпионата» видео прибытия испанской сборной.
Сборная Испании стала третьей командой, которая прибыла в Россию. Ранее это сделали команды из Ирана и Панамы.
9 июня испанцы проведут в Краснодаре товарищеский матч с Тунисом. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
На групповом этапе ЧМ-2018 команда Хулена Лопетеги сыграет со сборными Португалии (15 июня), Ирана (20 июня) и Марокко (25 июня).
Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Чемпионат.com: последние новости
Жирков вернулся к занятиям в общей группе сборной России Сборная Японии проиграет Швейцарии в товарищеском матче, уверены эксперты Смолов: считаю, что в последних двух матчах я сыграл хорошо
Комментарии  Ещё 51 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Земфире запретили выступать в России32
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко16
Как фанаты громили чемпионаты мира8
Овечкин обезумел от счастья после победы18
В России порадовались австралийскому бойкоту ЧМ3
Видео
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:04
Опубликовано видео обезумевшего Овечкина
Хоккей
00:04
Овечкин обезумел от счастья после победы
Хоккей
00:59
Земфире запретили выступать в России
ЧМ по футболу 2018
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
03:36
Более половины билетов на ЧМ-2018 выкупили иностранцы
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:44
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy
Футбол
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
05:10
Сборная России оказалась дешевле Салаха
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение