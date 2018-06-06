Футболист сборной Ирана: матч с командой Марокко на ЧМ-2018 будет игрой за шесть очков

БАКОВКА /Московская область/, 6 июня. / ТАСС /. Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Марокко будет иметь огромное значение для двух команд. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной Ирана Масуд Шоаеи.

Сборная Ирана сыграет в группе B с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).

"Матч против команды Марокко будет игрой за шесть очков, причем как для нас, так и для соперника. Марокко — одна из сильнейших сборных на африканском континенте, поэтому нам нужно грамотно рассчитать свои силы как в подготовке, так и в предстоящем матче. Все готовятся и находятся в отличном расположении духа, уверен, что получится потрясающая игра. Об остальных матчах, думаю, можно будет говорить уже после первой игры на групповом этапе", — сказал Шоаеи.

"Что касается нашей группы, то на мой взгляд — это «группа смерти». Все сборные способны показать результат. Все будет зависеть только от нас и при желании, проявленной концентрации, а также поддержки наших болельщиков можно добиться желаемого результата", — добавил Шоаеи.

В среду состоялась тренировка сборной Ирана по футболу в подмосковной Баковке. В пятницу в Москве на стадионе "Спартак" иранцы проведут товарищеский матч против литовцев. Эта игра станет последней для команды Ирана перед чемпионатом мира.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.