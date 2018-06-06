Кейруш: матч против сборной Марокко будет определяющим для команды Ирана на ЧМ-2018

БАКОВКА /Московская область/, 6 июня. / ТАСС /. Первый матч группового этапа против команды Марокко станет для команды Ирана определяющим на чемпионате мира 2018 года. Такое мнение журналистам высказал главный тренер национальной сборной Ирана Карлуш Кейруш.

Сборная Ирана стала первой командой ЧМ-2018, которая прибыла в Россию. Она сыграет в группе B с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).

"Сборной Ирана досталась одна из самых сложных групп на предстоящем чемпионате мира по футболу, однако футболисты полны решимости показать лучший результат в истории. Все прекрасно понимают степень ответственности, которая на нас лежит, однако никто не говорил, что будет легко. Если ты едешь на чемпионат мира, то тебе нужно быть готовым выложиться на все 100 процентов в игре против любого соперника", — сказал Кейруш.

"Определяющей игрой для нашей сборной станет матч против Марокко, которая в большей мере покажет, на что мы способны. Это сильная сборная, но мы готовы. Матчи против сборных Португалии и Испании станут своеобразным вызовом для нас, поэтому лишних слов говорить не буду. В футболе может быть только три исхода: победа, ничья и поражение — другого не дано", — добавил Кейруш.