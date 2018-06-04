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Почему у Семенова будет шанс сыграть на ЧМ-2018. Объясняет Ледяхов
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Почему у Семенова будет шанс сыграть на ЧМ-2018. Объясняет Ледяхов 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов выразил свое мнение о включении защитника его команды Андрея Семенова в заявку сборной России на чемпионат мира.
— Состав меня не удивил, думал, что останется именно такой набор игроков, — отметил Ледяхов. — Очень рад за Семенова, он провел очень хороший весенний отрезок и достоин быть в сборной на таком турнире.
— Как считаете, у него есть шанс выйти на поле?
— Да. В «Ахмате» Андрей выглядел очень прилично. У нас в обороне дефицит, поэтому у него появится возможность себя проявить и помочь нашей защите.
Напомним, что 29-летний Семенов провел в составе сборной России 6 матчей. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Все о чемпионате мира по футболу — здесь // Сборная России на чемпионате мира по футболу // Россия — Турция: прямая онлайн-трансляция матча — 5 июня 2018 в 19.00
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