Дмитрий Радченко: «Не имеет значения, сыграет Салах против сборной России или нет»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко заявил, что возможное отсутствие египетского форварда Мохамеда Салаха не будет гарантировать нашей национальной команде легкой игры против Египта. 25-летний египтянин получил травму в финале Лиги чемпионов. Ожидается, что он будет готов к матчу против сборной России.

— Неважно, сыграет Салах против сборной России или нет, — цитирует Радченко РИА Новости . — Футбол — это командная игра. Мы все знаем, кто такой Салах и что он может сделать на поле. Однако его возможное отсутствие в матче против России не означает, что нашим будет намного легче. Конечно, он мог бы стать существенной потерей для Египта, но нужно смотреть, как играет вся команда.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира встретится с Саудовской Аравией (14 июня, Лужники), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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