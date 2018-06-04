Ещё
«Барселона» — первый клуб в истории, игроки которого заявлены во всех группах ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Барселона» — первый клуб в истории, игроки которого заявлены во всех группах ЧМ 

Чемпионат.com 2 часа назад
Сегодня, 4 июня, все 32 сборные, которые примут участие в предстоящем чемпионате мира—2018, объявили окончательные заявки на турнир, состоящие из 23 футболистов. Таким образом, «Барселона» установила рекорд чемпионатов мира и стала первой командой в истории, игроки которой заявлены в каждой группе мундиаля. Напомним, все сборные на чемпионате мира поделены на восемь групп, в каждой из которых располагается четыре национальные команды.
Чемпионат мира 2018 года пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Чемпионат.com: последние новости
Сборная Сербии выиграет у Чили в товарищеском матче, уверены эксперты Сборная Исландии на своём поле уступила Норвегии — 2:3 Букмекеры: сборная Англии всухую победит Нигерию в товарищеском матче
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шарапова ответила Серене Уильямс33
Абрамович наказал Британию619
Японцы не поняли Медведеву
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой49
Погребняк: «Денег не получим, но виновных мы накажем»
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
00:45
Заставку к ЧМ-2018 погубил крест
ЧМ по футболу 2018
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:58
В московских квартирах поселят полмиллиона фанатов
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
Кавани разыграл детей
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение