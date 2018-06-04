«Барселона» — первый клуб в истории, игроки которого заявлены во всех группах ЧМ

Сегодня, 4 июня, все 32 сборные, которые примут участие в предстоящем чемпионате мира—2018, объявили окончательные заявки на турнир, состоящие из 23 футболистов. Таким образом, «Барселона» установила рекорд чемпионатов мира и стала первой командой в истории, игроки которой заявлены в каждой группе мундиаля. Напомним, все сборные на чемпионате мира поделены на восемь групп, в каждой из которых располагается четыре национальные команды.

Чемпионат мира 2018 года пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.