Месси: сборная Аргентины должна выступать на том же уровне, что и фавориты ЧМ

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси считает, что аргентинская команда должна равняться на фаворитов чемпионата мира — 2018.

«Мы должны стремиться к победам и стараться выступать на том же уровне, что и фавориты чемпионата мира, среди которых Франция, Германия, Бразилия и Испания. У нас хороший состав, и сборная Аргентины всегда является кандидатом на победу в турнире. Постараемся медленно, но решительно продвигаться в соревновании», — приводит слова Месси Paper Magazine.

Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.