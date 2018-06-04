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Месси: сборная Аргентины должна выступать на том же уровне, что и фавориты ЧМ
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Месси: сборная Аргентины должна выступать на том же уровне, что и фавориты ЧМ 

Чемпионат.com 57 минут назад
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси считает, что аргентинская команда должна равняться на фаворитов чемпионата мира — 2018.
«Мы должны стремиться к победам и стараться выступать на том же уровне, что и фавориты чемпионата мира, среди которых Франция, Германия, Бразилия и Испания. У нас хороший состав, и сборная Аргентины всегда является кандидатом на победу в турнире. Постараемся медленно, но решительно продвигаться в соревновании», — приводит слова Месси Paper Magazine.
Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.
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