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Кафу назвал фаворитов ЧМ-2018 по футболу
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Кафу назвал фаворитов ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 1 час назад
Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Маркос Кафу поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России.
«Ожидания очень высокие — в связи с чемпионатом мира не только в России, но и в целом, особенно что касается бразильской команды», — заявил Кафу.
По его словам, на мундиале в России от Бразилии очень ждут хороших матчей и замечательного выступления. «Бразилия — один из фаворитов. Я не говорю, что она обязательно победит, но она в числе фаворитов. Как и Германия, Испания, Франция, Аргентина — все эти команды, без сомнения, являются фаворитами чемпионата мира», — подчеркнул Кафу.
Ранее он высказал мнение, что болельщикам сборной России следует верить в успех своей команды на предстоящем чемпионате мира 2018 года.
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