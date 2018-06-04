Кафу назвал фаворитов ЧМ-2018 по футболу

Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Маркос Кафу поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России.

«Ожидания очень высокие — в связи с чемпионатом мира не только в России, но и в целом, особенно что касается бразильской команды», — заявил Кафу.

По его словам, на мундиале в России от Бразилии очень ждут хороших матчей и замечательного выступления. «Бразилия — один из фаворитов. Я не говорю, что она обязательно победит, но она в числе фаворитов. Как и Германия, Испания, Франция, Аргентина — все эти команды, без сомнения, являются фаворитами чемпионата мира», — подчеркнул Кафу.

Ранее он высказал мнение, что болельщикам сборной России следует верить в успех своей команды на предстоящем чемпионате мира 2018 года.