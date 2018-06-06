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Сборная Норвегии обыграла Панаму, Беларусь и Венгрия разошлись миром
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Сборная Норвегии обыграла Панаму, Беларусь и Венгрия разошлись миром 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Сборная Норвегии обыграла команду Панамы в товарищеском матче. Встреча прошла в Осло и завершилась со счётом 1:0 в пользу норвежцев. Единственный мяч на 4-й минуте забил Джошуа Кинг.
Сборные Беларуси и Венгрии не смогли выявить победителя в матче на стадионе в Бресте — 1:1. Голом в составе гостей отметился Роланд Варга, за хозяев забил Антон Сарока.
Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Панамы сыграет на групповом этапе турнира с командами Бельгии, Туниса и Англии. Сборные Норвегии, Беларуси и Венгрии пропустят предстоящий мундиаль в России.
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