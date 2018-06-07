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Сборная Панамы по футболу прилетела в Москву на чемпионат мира
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Сборная Панамы по футболу прилетела в Москву на чемпионат мира 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТАСС, 7 июня. Футболисты и тренерский штаб сборной Панамы по футболу прибыли в Россию для участия в чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Сборная Панамы в четверг приземлилась в Москве. Из Москвы команда отправится в Саранск, где и будет базироваться во время чемпионата мира. Панамцы будут жить и тренироваться в Центре олимпийской подготовки.
"Мы в России! Сборная Панамы прилетела в Москву, столицу России, откуда дальше отправится в Саранск, где сборная будет базироваться", — сказано в сообщении клуба.
Ранее первой командой, прилетевшей в Россию для участия в чемпионате мира, стала сборная Ирана. Она прибыла в Москву во вторник вечером.
Сборная Панамы впервые в истории квалифицировалась в финальную стадию чемпионата мира. На групповом этапе турнира панамцы сыграют с командами Бельгии (18 июня, Сочи), Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск).
Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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