Сборная Панамы проиграла команде Норвегии в товарищеском матче

Сборная Панамы потерпела поражение от команды Норвегии в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Осло, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Джошуа Кинг

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Панамы сыграет в группе G с командами Англии, Туниса и Бельгии.

Ранее сообщалось, что сборная Египта потерпела разгромное поражение от команды Бельгии.

Футбол. Товарищеский матч Норвегия — Панама — 1:0 Голы: 1:0 — Кинг, 4