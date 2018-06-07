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Сборная Панамы проиграла команде Норвегии в товарищеском матче
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Сборная Панамы проиграла команде Норвегии в товарищеском матче 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Панамы потерпела поражение от команды Норвегии в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Осло, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Джошуа Кинг.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Панамы сыграет в группе G с командами Англии, Туниса и Бельгии.
Ранее сообщалось, что сборная Египта потерпела разгромное поражение от команды Бельгии.
Футбол. Товарищеский матч Норвегия — Панама — 1:0 Голы: 1:0 — Кинг, 4
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