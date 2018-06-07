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В Осло злоумышленники ограбили номера игроков сборной Панамы в отеле
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В Осло злоумышленники ограбили номера игроков сборной Панамы в отеле 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Футболисты сборной Панамы стали жертвами кражи после товарищеского матча с Норвегией (0:1), который состоялся вчера, 6 июня, сообщает официальный «твиттер» федерации футбола страны.
Перед игрой сборная Панамы остановилась в отеле в Осло. Злоумышленники воспользовались отсутствием футболистов и ограбили три номера, в которые были заселены игроки. Сообщается, что полиция в ближайшее время изучит место преступления и начнёт расследование.
Матч со сборной Норвегии стал последним для Панамы в подготовительном цикле к чемпионату мира — 2018. На групповом этапе мундиаля команде предстоит сыграть с Бельгией (18 июня), Англией (24 июня) и Тунисом (28 июня).
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