В Осло злоумышленники ограбили номера игроков сборной Панамы в отеле

Футболисты сборной Панамы стали жертвами кражи после товарищеского матча с Норвегией (0:1), который состоялся вчера, 6 июня, сообщает официальный «твиттер» федерации футбола страны.

Перед игрой сборная Панамы остановилась в отеле в Осло. Злоумышленники воспользовались отсутствием футболистов и ограбили три номера, в которые были заселены игроки. Сообщается, что полиция в ближайшее время изучит место преступления и начнёт расследование.

Матч со сборной Норвегии стал последним для Панамы в подготовительном цикле к чемпионату мира — 2018. На групповом этапе мундиаля команде предстоит сыграть с Бельгией (18 июня), Англией (24 июня) и Тунисом (28 июня).