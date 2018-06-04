«Екатеринодар» выиграл бронзу в финале Европейского тура по пляжному гандболу

Российский «Екатеринодар» занял третье место в финальном турнире Европейского тура по пляжному гандболу, который проходил в Старе-Яблонки (Польша).

«Екатеринодар» вышел в плей-офф с третьего места в группе А, одержав три победы — над командами из Венгрии, Польши и Нидерландов. В четвертьфинале команда Владимира Калашникова одержала победу над «Зарегом» из Сербии в двух сетах со счётом 2:0, а в полуфинале уступила хорватскому «Детоно» — 1:2.

В матче за бронзу российские гандболисты-пляжники выиграли у команды из Венгрии — 2:0. Победителем финального турнира Европейского тура стала испанская команда «Пинтурас Андалусия», которая оказалась сильнее «Детоно» — 2:1.

Самым ценным игроком турнира был признан Игорь Неклюдов, ставший автором 37 голов. Также в десятку лучших бомбардиров попал ещё один игрок «Екатеринодара», Егор Кочура, который забил 41 мяч.