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«Екатеринодар» выиграл бронзу в финале Европейского тура по пляжному гандболу
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«Екатеринодар» выиграл бронзу в финале Европейского тура по пляжному гандболу 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский «Екатеринодар» занял третье место в финальном турнире Европейского тура по пляжному гандболу, который проходил в Старе-Яблонки (Польша).
«Екатеринодар» вышел в плей-офф с третьего места в группе А, одержав три победы — над командами из Венгрии, Польши и Нидерландов. В четвертьфинале команда Владимира Калашникова одержала победу над «Зарегом» из Сербии в двух сетах со счётом 2:0, а в полуфинале уступила хорватскому «Детоно» — 1:2.
В матче за бронзу российские гандболисты-пляжники выиграли у команды из Венгрии — 2:0. Победителем финального турнира Европейского тура стала испанская команда «Пинтурас Андалусия», которая оказалась сильнее «Детоно» — 2:1.
Самым ценным игроком турнира был признан Игорь Неклюдов, ставший автором 37 голов. Также в десятку лучших бомбардиров попал ещё один игрок «Екатеринодара», Егор Кочура, который забил 41 мяч.
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