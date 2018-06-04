Сборная Сербии по футболу проиграла команде Чили в товарищеском матче

ТАСС , 4 июня. Футболисты сборной Сербии проиграли команде Чили со счетом 0:1 в товарищеском матче. Встреча проходила в Австрии.

Единственный мяч в составе чилийцев на 88-й минуте игры забил Гильермо Марипан

В другом товарищеском матче сборная Марокко переиграла команду Словакии со счетом 2:1. В составе марокканцев отличились Аюб эль-Кааби (64-я минута) и Юнес Беланда (74), за словаков забил Ян Грегуш (59).

Сборные Марокко и Сербии продолжают подготовку к чемпионату мира — 2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. До старта турнира сербы проведут еще один товарищеский матч с командой Боливии, а марокканцы сыграют с эстонцами. Обе игры состоятся 9 июня.