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Сборная Сербии по футболу проиграла команде Чили в товарищеском матче
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Сборная Сербии по футболу проиграла команде Чили в товарищеском матче 

ТАСС 29 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 4 июня. Футболисты сборной Сербии проиграли команде Чили со счетом 0:1 в товарищеском матче. Встреча проходила в Австрии.
Единственный мяч в составе чилийцев на 88-й минуте игры забил Гильермо Марипан.
В другом товарищеском матче сборная Марокко переиграла команду Словакии со счетом 2:1. В составе марокканцев отличились Аюб эль-Кааби (64-я минута) и Юнес Беланда (74), за словаков забил Ян Грегуш (59).
Сборные Марокко и Сербии продолжают подготовку к чемпионату мира — 2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. До старта турнира сербы проведут еще один товарищеский матч с командой Боливии, а марокканцы сыграют с эстонцами. Обе игры состоятся 9 июня.
Сборная Сербии на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Коста-Рики (17 июня, Самара), Швейцарии (22 июня, Калининград) и Бразилии (27 июня, Москва, стадион "Спартак"). Марокканцы — со сборными Ирана (15 июня, Санкт— Петербург), Португалии (20 июня, Москва, «Лужники») и Испании (25 июня, Калининград).
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