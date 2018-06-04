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Сборная Италии упустила победу над Голландией
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Сборная Италии упустила победу над Голландией 

LiveSport.Ru 1 час назад
Сборная Италии на своем поле сыграла вничью с командой Голландии (1:1) в товарищеском матче, прошедшем в Турине.
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