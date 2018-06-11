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Сборная Бразилии по футбола прилетела в Россию на ЧМ-2018
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Сборная Бразилии по футбола прилетела в Россию на ЧМ-2018 

RT на русском 2 часа назад
Сборная Бразилии по футболу прилетела в Россию для участия в предстоящем чемпионате мира.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Бразилии.
Сборная Бразилии во время турнира будет базироваться в Сочи. Она будет проводить свои тренировки на стадионе «Юг-спорт». 12 июня запланирована открытая тренировка.
На ЧМ-2018сборная Бразилии сыграет в одной группе с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обозначил цель команды на домашнем чемпионате мира.
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