Сборная Бразилии по футбола прилетела в Россию на ЧМ-2018

Сборная Бразилии по футболу прилетела в Россию для участия в предстоящем чемпионате мира.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Бразилии.

Сборная Бразилии во время турнира будет базироваться в Сочи. Она будет проводить свои тренировки на стадионе «Юг-спорт». 12 июня запланирована открытая тренировка.

На ЧМ-2018сборная Бразилии сыграет в одной группе с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.