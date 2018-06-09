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Алексей Миранчук заявил, что на ЧМ-2018 не будет слабых команд
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Алексей Миранчук заявил, что на ЧМ-2018 не будет слабых команд 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: News.ru
Нападающий сборной России по футболу Алексей Миранчук считает, что на домашнем чемпионате мира 2018 года не будет слабых команд
«Все команды, которые отобрались на чемпионат мира, не могут быть слабыми. Все дают бой, все умеют играть, обороняться. Так что со всеми будет сложно играть, поэтому нужно серьёзно готовиться», — сказал Миранчук.
Он также сказал, что партнёр по «Локомотиву», защитник сборной Узбекистана Виталий Денисов ничего не сообщал по поводу команды Уругвая, с которыми узбекистанские футболисты играли контрольный матч, завершившийся поражением со счётом 0:3.
Ранее полузащитник сборной России по футболу Юрий Жирков досрочно покинул открытую тренировку национальной команды.
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