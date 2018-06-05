Антон Миранчук: турецкие футболисты — горячие ребята

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Антон Миранчук поделился своими ожиданиями от контрольного матча против национальной команды Турции.

"Турки — горячие ребята. Нам недавно уже приходилось играть с этой сборной, было непросто. Турция — достойный соперник, и этот матч поможет нам в подготовке. Будем показывать себя. Важно сейчас сыграть хорошо, так как это повлияет на настрой команды и атмосферу в коллективе", — цитирует Миранчука газета «Известия»

Матч Россия — Турция пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 5 июня в 19:00 мск.

На чемпионате мира сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.