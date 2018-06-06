Аналитики: в товарищеском матче Нигерия — Чехия будет забито не более двух мячей

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча Нигерия — Чехия. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

Букмекеры предлагают поставить на победу Нигерии за 2.20. Шансы Чехии на победу оценены коэффициентом 3.40. Поставить на ничью можно за 3.30.

Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.30, а на ТМ 2,5 гола — за 1.60.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.00. Победа сборной Нигерии всухую оценивается в 3.40.

Победа Нигерии по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.45.