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Нигерия уступила Чехии в последнем товарищеском матче перед ЧМ-2018
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Нигерия уступила Чехии в последнем товарищеском матче перед ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Сборная Нигерии уступила национальной команде Чехии в товарищеском матче. Встреча состоялась в австрийском Швехате на стадионе «Рудольф-Тонн» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Карела Яролима.
Автором единственного гола встречи стал чешский защитник Томаш Калас, забивший на 25-й минуте.
Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На групповом этапе турнира сборная Нигерии встретится с командами Аргентины, Исландии и Хорватии. Напомним, чешская национальная команда пропустит предстоящий мундиаль.
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