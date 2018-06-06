Нигерия уступила Чехии в последнем товарищеском матче перед ЧМ-2018

Сборная Нигерии уступила национальной команде Чехии в товарищеском матче. Встреча состоялась в австрийском Швехате на стадионе «Рудольф-Тонн» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Карела Яролима.

Автором единственного гола встречи стал чешский защитник Томаш Калас, забивший на 25-й минуте.

Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На групповом этапе турнира сборная Нигерии встретится с командами Аргентины, Исландии и Хорватии. Напомним, чешская национальная команда пропустит предстоящий мундиаль.