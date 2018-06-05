Бубнов: «У России могут быть проблемы из-за медленных защитников»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что сборная России в первых двух матчах на чемпионате мира будет играть в атакующий футбол.

"Я думаю, что в матчах против Саудовской Аравии и Египта сборная России будет играть в четыре защитника. Эти команды нужно обыгрывать, поэтому схема будет более атакующая. А вот уже в игре против Уругвая, и если мы выйдем в плей-офф, то там уже схема перейдет на три центральных защитника. У нас вообще центральные защитники очень медленные, а из-за этого могут быть проблемы", — сказал Бубнов.