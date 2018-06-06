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Моуринью рассказал, какое место займёт сборная России на групповом этапе чемпионата мира по футболу
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Моуринью рассказал, какое место займёт сборная России на групповом этапе чемпионата мира по футболу 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, который присоединился к команде RT на время чемпионата мира 2018 года, считает, что сборная России выйдет в плей-офф со второго места из группы.
«Я думаю, сборная России выйдет из группы со второго места. А решающим матчем станет их противостояние с командой Египта», — заявил Моуринью.
При этом он также добавил, что первое место в квартете A останется за национальной командой Уругвая.
Ранее RT и социальная сеть «ВКонтакте» организовали викторину, победитель которой получит памятный приз с автографом главного тренера «Манчестер Юнайтед».
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