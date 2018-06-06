Моуринью верит в выход сборной России из группы чемпионата мира — 2018

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился своими мыслями по поводу перспектив сборной России по футболу на чемпионате мира — 2018, передает RT.

"Я считаю, что сборная России выйдет в плей-офф турнира со второго места в группе А. Решающим матчем станет их противостояние с командой Египта. Думаю, первое место в группе займет сборная Уругвая", — сказал португальский специалист.

Чемпионат мира — 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Подопечные Станислава Черчесова в матче открытия турнира сыграют с Саудовской Аравией.

Ранее легенда сборной Англии по футболу встал на защиту Россию.