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Ундер — в стартовом составе сборной Турции на матч с Россией
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Ундер — в стартовом составе сборной Турции на матч с Россией 

Чемпионат.com 12 часов назад
Фото: Российский стадион
Сборная Турции назвала стартовый состав на товарищеский матч с командой России.
Турция: Кырынтылы, Айхан, Сёюнджю, Калдырым, Озбайраклы, Йокушлу, Кахведжи, Текдемир, Ундер, Язиджи, Караман.
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