Иньеста назвал фаворитов чемпионата мира — 2018

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста поделился ожиданиями от чемпионата мира — 2018, а также назвал фаворитов предстоящего турнира.

«Фавориты чемпионата мира? Я бы сказал, что это те же команды, что и обычно: Бразилия, Франция, Аргентина, Германия. Хотя на таких турнирах всегда бывают сюрпризы, и это не может не радовать.

Нужно ценить свои достижения и помнить, что выиграть чемпионат мира очень сложно и практически невозможно. Проходить через стадии турнира невероятно тяжело», — цитирует Иньесту Excelsior.com со ссылкой на журнал GQ.

Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На групповом этапе турнира сборной Испании предстоит сыграть с Португалией, Ираном и Марокко.