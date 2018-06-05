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Иньеста назвал фаворитов чемпионата мира — 2018
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Иньеста назвал фаворитов чемпионата мира — 2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста поделился ожиданиями от чемпионата мира — 2018, а также назвал фаворитов предстоящего турнира.
«Фавориты чемпионата мира? Я бы сказал, что это те же команды, что и обычно: Бразилия, Франция, Аргентина, Германия. Хотя на таких турнирах всегда бывают сюрпризы, и это не может не радовать.
Нужно ценить свои достижения и помнить, что выиграть чемпионат мира очень сложно и практически невозможно. Проходить через стадии турнира невероятно тяжело», — цитирует Иньесту Excelsior.com со ссылкой на журнал GQ.
Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На групповом этапе турнира сборной Испании предстоит сыграть с Португалией, Ираном и Марокко.
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