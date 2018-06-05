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Андрей Семенов: С Турцией все увидят другую сборную России
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Андрей Семенов: С Турцией все увидят другую сборную России 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Российский стадион
Защитник сборной России Андрей Семенов заявил, что в товарищеском матче с Турцией команда прибавит по сравнению с предыдущим матчем с Австрией (0:1).
«У нас просто страна такая — люди любят обсуждать только плохое, все осудить, — приводит «Собеседник» слова Семенова. — В команде нет такого подавленного состояния, мы верим, что все будет хорошо.
С Турцией все увидят уже другую сборную. Мы должны показать ту игру, которая будет на чемпионате мира. Физическое состояние уже будет оптимальным, мы не будем загружены, как после тяжелых сборов в Австрии».
Напомним, матч Россия — Турция пройдет 5 июня на «ВЭБ Арене» в Москве. Эта игра станет заключительной для российской команды перед чемпионатом мира, который стартует 14 июня.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
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