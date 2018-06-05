Андрей Семенов: С Турцией все увидят другую сборную России

Защитник сборной России Андрей Семенов заявил, что в товарищеском матче с Турцией команда прибавит по сравнению с предыдущим матчем с Австрией (0:1).

«У нас просто страна такая — люди любят обсуждать только плохое, все осудить, — приводит «Собеседник» слова Семенова. — В команде нет такого подавленного состояния, мы верим, что все будет хорошо.

С Турцией все увидят уже другую сборную. Мы должны показать ту игру, которая будет на чемпионате мира. Физическое состояние уже будет оптимальным, мы не будем загружены, как после тяжелых сборов в Австрии».

Напомним, матч Россия — Турция пройдет 5 июня на «ВЭБ Арене» в Москве. Эта игра станет заключительной для российской команды перед чемпионатом мира, который стартует 14 июня.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча