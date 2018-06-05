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Сборная Казахстана разгромила Азербайджан в товарищеском матче
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Сборная Казахстана разгромила Азербайджан в товарищеском матче 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Сборная Казахстана одержала победу над командой Азербайджана в товарищеском матче. Встреча прошла в Астане на стадионе «Астана-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
На 13-й минуте Роман Муртазаев вывел казахстанскую команду вперёд, а спустя одну минуту Серикжан Мужиков удвоил преимущество хозяев. В концовке Казахстан забил третий мяч.
Напомним, сборные Казахстана и Азербайджана не сыграют на предстоящем чемпионате мира в России.
ЧМ-2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В первом матче сыграют сборные России и Саудовской Аравии.
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