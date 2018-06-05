Макрон встретился с игроками и тренерским штабом сборной Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 5 июня, приехал на базу сборной Франции и встретился с игроками и тренерским штабом в преддверии чемпионата мира — 2018. Макрон продолжил традицию, начатую Жаком Шираком 20 лет назад. В 1998 году визит президента принёс удачу французской сборной, выигравшей чемпионат мира. На базу французской сборной Макрон приехал в сопровождении жены и министра спорта Лоры Флессель

ЧМ-2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В первом матче сыграют сборные России и Саудовской Аравии.