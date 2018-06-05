У России самая длинная действующая серия без побед среди всех участников ЧМ-2018

5 мая сборная России в контрольном матче, завершившемся со счетом 1:1. Команда Станислава Черчесова не знает вкуса побед уже на протяжении 7 игр. За это время россияне трижды играли вничью (с Турцией, Испанией и Ираном) и четырежды терпели поражения (от Австрии, Франции, Бразилии и Аргентины). Последняя победа сборной России датирована 7 октября 2017 года, когда была обыграна команда Южной Кореи — 4:2. Это самая длинная действующая серия без побед среди всех сборных-участниц предстоящего чемпионата мира. Об этом сообщает Gracenote Live. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.