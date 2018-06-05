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Фомина: сборная России по футболу постепенно выходит на пик формы перед ЧМ
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Фомина: сборная России по футболу постепенно выходит на пик формы перед ЧМ 

ТАСС 40 минут назад
МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сборная России постепенно выходит на пик формы перед чемпионатом мира, и забитый гол в товарищеском матче с командой Турции был необходим, чтобы игроки поверили в себя. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер женской сборной России Елена Фомина.
Россияне во вторник сыграли с турками вничью со счетом 1:1 в заключительном товарищеском матче перед чемпионатом мира. 30 мая они уступили в гостях команде Австрии (0:1).
"После такой критики тяжело, конечно, тем более, если ребята все понимают, что был не совсем удачный прошлый матч. Но радует, что сегодня забили, это было необходимо для эмоций и веры в себя, поэтому мне кажется, что постепенно становится видно, что команда выходит на пик, — сказала Фомина. — Ясно, что еще семь-восемь дней до главной игры, поэтому нельзя сказать, что сейчас они в оптимальной форме, но в целом по игре есть моменты, которые радуют. В связи с этим я надеюсь, что 14 июня мы сможем одержать победу".
"Сейчас дело не в функциональной подготовке, а в эмоциях. Впереди чемпионат мира, поэтому 14 июня, думаю, будет эмоциональный всплеск, и отступать будет некуда", — добавила она.
Сборная России стартовый матч на чемпионате мира проведет 14 июня против команды Саудовской Аравии в Москве. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.
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