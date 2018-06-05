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Луческу: «Мы вышли против сильной команды России и сыграли неплохо»
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Луческу: «Мы вышли против сильной команды России и сыграли неплохо» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу подвёл итоги матча с командой России (1:1). — Это был подготовительный матч. Для сборной России этот матч был особенно важен из-за того, что команда должна выступать на чемпионате мира. Российская команда совершила несколько ошибок вначале, которыми мы в итоге воспользовались. Мы омолаживаем состав. Эта команда — будущее турецкого футбола. Нам важно подготовить команду к чемпионату Европы. В целом игрой довольны. — С уклоном на молодежь какие перспективы ждут команду в будущем? — Хотелось бы больше поработать с этой командой. Мне не очень доверяют из-за того, что я делаю уклон на молодых игроков. К тому же в турецкой прессе большее внимание уделяют большим клубам. Но я верю в эту команду. Сегодня мы вышли против сильной команды России, сыграли неплохо. — Что из себя представляет сборная России? Готова ли она к тому, чтобы сыграть на чемпионате мира? — Не в моей ответственности говорить о России. Для меня это тестовые игры, которые готовят нас к следующему этапу. Я знаю некоторых игроков. Смольников и Жирков — старые мои друзья. Я болельщик сборной России. У команды может что-то получиться, если ей удастся выиграть в первых двух матчах. — Что вы думаете о сборной Бразилии? — За сборную Бразилии я тоже болею. У меня есть две команды на этом чемпионате, за которыми я буду особенно активно следить: Бразилия и Россия. Бразилия — это команда, которая знает, что нужно делать на поле.
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