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РФС показал видеокадры из нового автобуса сборной России
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РФС показал видеокадры из нового автобуса сборной России 

Чемпионат.com 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала видеоролик с тренировки сборной России на «ВЭБ Арене» в преддверии товарищеского матча с командой Турции, а также кадры из нового автобуса национальной команды. Встреча между сборными России и Трции состоится сегодня, 5 июня, в Москве. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» сборной России.
Сборная России в матче-открытия чемпионата мира—2018 сыграет с командой Саудовской Аравии 14 июня. После чего подопечные Станислава Черчесова проведут остальные игры группового этапа с Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).
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