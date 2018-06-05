РФС показал видеокадры из нового автобуса сборной России

Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала видеоролик с тренировки сборной России на «ВЭБ Арене» в преддверии товарищеского матча с командой Турции, а также кадры из нового автобуса национальной команды. Встреча между сборными России и Трции состоится сегодня, 5 июня, в Москве. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» сборной России.