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Лунёв: не стоит смотреть на результат товарищеских матчей, мы стараемся
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Лунёв: не стоит смотреть на результат товарищеских матчей, мы стараемся 

Чемпионат.com 1 час назад
Вратарь сборной России Андрей Лунёв дал комментарии после товарищеского матча с командой Турции (1:1).
«Настроение в сборной нормальное. Рабочее. Товарищеские игры провели не очень, но не стоит смотреть на результат. Мы стараемся, работаем. Всё будет круто? Естественно» — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Сборная России провела последний контрольный матч перед стартом чемпионата мира–2018. На домашнем турнире россиянам предстоит сыграть с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).
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