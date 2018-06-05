Лунёв: не стоит смотреть на результат товарищеских матчей, мы стараемся

Вратарь сборной России Андрей Лунёв дал комментарии после товарищеского матча с командой Турции (1:1). «Настроение в сборной нормальное. Рабочее. Товарищеские игры провели не очень, но не стоит смотреть на результат. Мы стараемся, работаем. Всё будет круто? Естественно» — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова Сборная России провела последний контрольный матч перед стартом чемпионата мира–2018. На домашнем турнире россиянам предстоит сыграть с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).