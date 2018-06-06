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Тренер сборной Ирана поблагодарил Россию за организацию ЧМ-2018
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Тренер сборной Ирана поблагодарил Россию за организацию ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
«Мы приехали в Россию поиграть в хороший футбол, игроки будут стараться изо всех сил. Прекрасно понимаем, что попали в самую сложную группу на чемпионате мира. Самое главное для нас — вернуться домой с чувством гордости. Спасибо России за организацию этого чемпионата мира. Мы постараемся сделать этот турнир лучшим в истории», — приводит слова Кейруша Sport24.
На групповой стадии чемпионата мира сборная Ирана сыграет с командами Испании, Португалии и Марокко.
Ранее сообщалось, что сборная Ирана стала первой командой, прибывшей в Россию для участия в чемпионате мира — 2018.
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