Тренер сборной Ирана поблагодарил Россию за организацию ЧМ-2018

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Мы приехали в Россию поиграть в хороший футбол, игроки будут стараться изо всех сил. Прекрасно понимаем, что попали в самую сложную группу на чемпионате мира. Самое главное для нас — вернуться домой с чувством гордости. Спасибо России за организацию этого чемпионата мира. Мы постараемся сделать этот турнир лучшим в истории», — приводит слова Кейруша Sport24.

На групповой стадии чемпионата мира сборная Ирана сыграет с командами Испании, Португалии и Марокко.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана стала первой командой, прибывшей в Россию для участия в чемпионате мира — 2018.