Лионель Месси: Сборная Аргентины является претендентом на победу в чемпионате мира 

«Я не считаю себя лучшим в мире. Когда команды выходят на поле, то все футболисты становятся равными. Нам важно хорошо подготовиться к турниру, хотя времени для этого не так много. Нужно постоянно становиться сильнее. У сборной Аргентины хороший состав, мы являемся претендентом на победу в чемпионате мира. Мы стремимся к максимальному результату и хотим постепенно двигаться по сетке турнира», — цитирует Месси Paper.
Аргентинцы на групповом этапе ЧМ-2018 сыграют с командами Исландии (16 июня, «Спартак»), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).