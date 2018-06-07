Ещё
Месси считает, что «Барселона» не имеет права остаться без трофея Лиги чемпионов в следующем сезоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Месси считает, что «Барселона» не имеет права остаться без трофея Лиги чемпионов в следующем сезоне 

RT на русском 1 час назад
Фото: Soccer News
Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал о планах на следующий сезон в Лиге чемпионов.
Каталонский клуб третий год подряд вылетает на стадии 1/4 финала.
«Мы не можем допустить, чтобы такое произошло снова. Мы противостоим командам, которые не превосходят нас, но всё решают детали. И так происходит снова и снова», — цитирует Месси Mundo Deportivo.
Он также сказал, что «Барселоне» необходимо преодолеть барьер четвертьфинала, так как команда не имеет права оставаться надолго без трофея Лиги чемпионов.
Ранее нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси поделился впечатлениями от победы своей команды в чемпионате Испании в сезоне-2017/18.
RT на русском: последние новости
Футболист сборной Германии Озил рискует пропустить первый тур ЧМ-2018 из-за травмы Сборная Коста-Рики обыграла команду Северной Ирландии в контрольном матче перед ЧМ-2018 Макрон встретился с футболистами сборной Франции перед ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похищен знаменитый кубок11
Австралия бойкотирует ЧМ-2018376
ФИФА запретила Чичерину в России77
Абрамович наказал Британию623
Украинский футболист сделал заявление по Крыму2
Видео
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:30
ФИФА запретила Чичерину в России
Футбол Статьи
07:46
Рестлер убил жену и покончил с собой
MMA
03:58
Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:17
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение