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Эксперт: сборная России не готова к чемпионату мира
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Эксперт: сборная России не готова к чемпионату мира 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре сборной России накануне чемпионата мира 2018 года.
"Хороших нападающих у России нет. Один Федор Смолов ничего не сделает. За неимением хороших хавбеков возникают огромные проблемы в центральной зоне. Еще одна проблема — это скорость и голевые ситуации.
Как можно за всю игру два раза ударить по воротам? Это «Ералаш». Наша сборная не готова к чемпионату абсолютно! Нет хороших индивидуальных действий и нет командной игры", — цитирует Рейнгольда "Чемпионат.com".
В заключительном матче перед чемпионатом мира сборная России сыграла вничью с командой Турции. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 1:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Ранее президент России Владимир Путин поделился ожиданиями от игры национальной команды страны на мировом первенстве.
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