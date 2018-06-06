Эксперт: сборная России не готова к чемпионату мира

Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре сборной России накануне чемпионата мира 2018 года.

"Хороших нападающих у России нет. Один Федор Смолов ничего не сделает. За неимением хороших хавбеков возникают огромные проблемы в центральной зоне. Еще одна проблема — это скорость и голевые ситуации.

Как можно за всю игру два раза ударить по воротам? Это «Ералаш». Наша сборная не готова к чемпионату абсолютно! Нет хороших индивидуальных действий и нет командной игры", — цитирует Рейнгольда "Чемпионат.com"

В заключительном матче перед чемпионатом мира сборная России сыграла вничью с командой Турции. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 1:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.