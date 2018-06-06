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Черчесов может повторить более, чем столетний антирекорд
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Черчесов может повторить более, чем столетний антирекорд 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Сборная России под руководством Станислава Черчесова не может победить в последних семи матчах подряд.
Хуже команда выступала только в период с 1912 по 1914 годы. Тогда сборная царской России, которую возглавлял тандем тренеров Георгий Дюперон и Роберт Фульда, не побеждала в восьми матчах подряд (3 ничьи и 5 поражений).
В 1998 году Россия также не могла выиграть на протяжении восьми матчей (1 ничья и 7 поражений), но эта серия прошла сначала под руководством Бориса Игнатьева, а затем ее продолжил Анатолий Бышовец.
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