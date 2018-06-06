Черчесов может повторить более, чем столетний антирекорд

Сборная России под руководством Станислава Черчесова не может победить в последних семи матчах подряд.

Хуже команда выступала только в период с 1912 по 1914 годы. Тогда сборная царской России, которую возглавлял тандем тренеров Георгий Дюперон и Роберт Фульда, не побеждала в восьми матчах подряд (3 ничьи и 5 поражений).