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Эксперт: сборная России будет прибавлять от матча к матчу
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Эксперт: сборная России будет прибавлять от матча к матчу 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец прокомментировал результаты товарищеских матчей национальной команды против Австрии и Турции.
"Очевидно, что Россия будет прибавлять от матча к матчу. Игра с Австрией и особенно отсутствие моментов у чужих ворот вызвала не самые приятные эмоции, но надо учитывать, что наши футболисты играли на фоне серьезных нагрузок в среднегорье.
Многие великие тренеры перед крупными турнирами использовали эффект суперкомпенсации, когда после тяжелого сбора на большой высоте команда спускалась на равнинную местность и значительно прибавляла физически уже в официальных матчах.
Что касается игры с Турцией, здесь я бы тоже не стал делать каких-то глобальных выводов. Нет смысла тратить все силы и выкладываться на полную в товарищеской встрече, когда всего через неделю тебя ждет один из самых важных матчей за последние годы на чемпионате мира", — цитирует Бышовца газета «Известия».
В заключительном матче перед чемпионатом мира сборная России сыграла вничью с командой Турции. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 1:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Ранее вице-премьер России Виталий Мутко поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче против команды Турции.
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